Обломки БПЛА повредили частный дом и нежилое здание в Химках

Обломки сбитого ночью системой ПВО украинского дрона повредили частный дом и нежилое здание в Химках, сообщили в экстренных службах.

В частном кирпичном доме на улице Спортивной частично обрушилась крыша на площади около 40 кв. метров, также выбило стекла, передает РИА «Новости». На той же улице повреждено здание, в котором находятся магазины.

Никто не пострадал, уточнил представитель экстренных служб.

Ранее Минобороны России сообщило о попытке Киева атаковать Москву тремя беспилотникамив ночь на 23 августа. Два БПЛА сбили силы ПВО над Можайским и Химкинским районами, один был подавлен средствами РЭБ и, потеряв управление, врезался в строящееся здание комплекса Москва-Сити. При падении третьего дрона были выбиты несколько окон в двух соседних пятиэтажках, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

Москва, Наталья Петрова

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