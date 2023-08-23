ПВО сбила три атаковавших Москву украинских дрона

Киевский режим пытался атаковать Москву с помощью трех беспилотников в ночь на 23 августа. Все аппараты сбиты. Два упали в Можайском районе и в Химках, третий успел долететь до Москва-Сити.

Минобороны рассказало о террористической атаке в своем телеграм-канале. Киев запустил беспилотники самолетного типа. В результате атаки никто не пострадал.

«Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА подавлен средствами РЭБ и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса Москва-Сити», – говорится в сообщении.

Мэр столицы Сергей Собянин заверил, что экстренные службы уже работают на местах падения беспилотников. При падении третьего аппарата повреждены жилые дома.

«Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Пострадавших нет», – написал Собянин в телеграм-канале.

Накануне киевский режим также предпринял попытку атаковать Москву двумя беспилотниками. Один дрон сбили над Одинцовским городским округом, другой упал в районе Павшинской поймы в Красногорске. Второй дрон повредил жилой дом и несколько автомобилей.

Москва, Наталья Рязанова

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