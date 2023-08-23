В Белгородской области три человека погибли при обстреле санатория

Украинские войска второй раз за день атаковали с помощью беспилотника санаторий в селе Лавы Белгородской области. В результате погибли три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли трое мирных жителей. Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице», – написал глава области в Telegram.

По его словам, двое мужчин от полученных ран умерли на месте. «За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью», – уточнил Гладков.

Ранее сегодня губернатор сообщал, что ВСУ сбросили на территорию санатория две гранаты с дрона. В результате были выбиты четыре окна и посечен фасад здания, однако никто не пострадал.

Белгород, Наталья Петрова

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