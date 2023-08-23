ФСБ раскрыла подробности удара по ДРГ в Брянской области

Силы Минобороны и Росгвардии нанесли массированный удар по украинской диверсионно-разведывательной группе в Брянской области, сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.

Напомним, украинские диверсанты пытались прорваться через границу РФ в Брянской области. Нарушителей заметили в Климовском районе. Пограничники, подразделения Минобороны и Росгвардии отразили атаку диверсионно-разведывательной группы.

«22 августа в Климовском районе Брянской области своевременно выявлена и пресечена попытка проникновения на территорию России. Совместно с приданными силами министерства обороны РФ, Росгвардии по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в результате операции нарушения государственной границы РФ не допущено.

Москва, Наталья Рязанова

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