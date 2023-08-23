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Среда, 23 августа 2023, 13:59 мск

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МО РФ пресекло третью за день попытку Киева атаковать Белгородскую область

Фото: Минобороны РФ

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью. Киевский режим предпринял уже третью попытку за день атаковать территорию региона.

«Сегодня около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», – сообщили в Минобороны РФ.

По данным военных, в результате атаки никто не пострадал, зданиям и сооружениям не нанесено вреда.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Грайворонского городского округа. В Козинке осколками посекло девять частных домов и легковой автомобиль. Всего в селе зафиксировали семь прилетов. Оперативные и аварийные службы работают на месте, местные власти проводят подворовой обход.

Ранее утром киевский режим отправил в Белгородскую область беспилотник с двумя гранатами. Во время детонации боеприпас повредил здание санатория в селе Лавы. В результате второй атаки дрона на тот же объект погибли три человека.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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