МО РФ пресекло третью за день попытку Киева атаковать Белгородскую область

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью. Киевский режим предпринял уже третью попытку за день атаковать территорию региона.
«Сегодня около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», – сообщили в Минобороны РФ.
По данным военных, в результате атаки никто не пострадал, зданиям и сооружениям не нанесено вреда.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Грайворонского городского округа. В Козинке осколками посекло девять частных домов и легковой автомобиль. Всего в селе зафиксировали семь прилетов. Оперативные и аварийные службы работают на месте, местные власти проводят подворовой обход.
Ранее утром киевский режим отправил в Белгородскую область беспилотник с двумя гранатами. Во время детонации боеприпас повредил здание санатория в селе Лавы. В результате второй атаки дрона на тот же объект погибли три человека.
Белгород, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube