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Четверг, 24 августа 2023, 10:02 мск

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Украинский дрон-разведчик перехватили в Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

В Курской области пограничники перехватили украинский беспилотник, который вел разведку в Рыльском районе. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Очередной трофей наших пограничников: им удалось антидроновым ружьем посадить разведывательный украинский коптер в Рыльском районе», – написал глава области в Telegram, сопроводив пост фото перехваченного дрона.

Ранее сегодня Минобороны России сообщило, что ночью силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью и один – над Калужской областью.

Курск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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