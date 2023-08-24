Украинский дрон-разведчик перехватили в Курской области

В Курской области пограничники перехватили украинский беспилотник, который вел разведку в Рыльском районе. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Очередной трофей наших пограничников: им удалось антидроновым ружьем посадить разведывательный украинский коптер в Рыльском районе», – написал глава области в Telegram, сопроводив пост фото перехваченного дрона.
Ранее сегодня Минобороны России сообщило, что ночью силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью и один – над Калужской областью.
Курск, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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