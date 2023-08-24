В Липецке пожилая пациентка пострадала от рукоприкладства санитарки

Пожилая пациентка больницы в Липецке пострадала от агрессивных действий санитарки. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль, сообщили в пресс-службе ведомства.

В соцсети распространилась видеозапись инцидента, произошедшего 19 августа. В кадре видно, как санитарка дернула пенсионерку за руку, отчего пациентка упала на пол. Потом женщина с грубыми выражениями несколько раз дернула пожилую женщину за руку, поднимая с пола. Предварительно, пациентка получила травму, ударившись головой о кровать.

Прокуратура первой заинтересовалась роликом и инцидентом. Ведомство начало проверку обстоятельств случившегося. 24 августа управление СКР по региону сообщило о проведении доследственной проверки. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.

Администрация БСМП №1 признала, что инцидент случился в токсикологическом отделении. После внутреннего расследования санитарку уволили.

Суд в Махачкале арестовал на время следствия санитарку психоневрологического диспансера. Ее подозревают в жестоких издевательствах над пациентами учреждения.

Липецк, Наталья Рязанова

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