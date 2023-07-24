В Махачкале суд арестовал санитарку по делу об издевательствах над пациентами

Суд в Махачкале арестовал на время следствия санитарку психоневрологического диспансера. Ее подозревают в жестоких издевательствах над пациентами учреждения.

По ходатайству следователя суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает РИА Новости. Расследование продолжается.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после распространения в соцсетях видеозаписи того, как санитарка кладет на лицо пожилого пациента подушку и давит. Мужчина был привязан к кровати и не мог помешать издевательствам, напомнили в пресс-службе управления СКР по Республике Дагестан.

Следователи выяснили, что ролик записали 20 июля. А издевательства совершались в мужском отделении ГБУ РД «Республиканский психоневрологический диспансер». Личность женщины в кадре также установили.

По факту истязаний с особой жестокостью заведомо беспомощного лица возбуждено уголовное дело по п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ.

Махачкала, Наталья Рязанова

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