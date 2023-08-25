ПВО уничтожила украинскую ракету над Калужской областью

Силы противоздушной обороны сбили украинскую ракету С-200 над Калужской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200», – сказано в сообщении.

Средствами ПВО ракета обнаружена и уничтожена над территорией Калужской области, отметили в ведомстве.

Позднее губернатор региона Владислав Шапша сообщил в Telegram, что в результате уничтожения украинской ракеты никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет. Он уточнил, что силы ПВО работали в 00:30 в Малоярославецком и Жуковском районах.

Надо отметить, что, по данным Росавиации, столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также аэропорт Жуковский ночью приостанавливали прием и отправку самолетов. В настоящее время они работают штатно.

Ранее Минобороны РФ сообщало о пресечении атаки 42 украинских беспилотников на Крым. Отмечалось, что девять аппаратов уничтожены, еще 33 подавлены средствами РЭБ – дроны потерпели крушение, не достигнув цели.

Москва, Наталья Петрова

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