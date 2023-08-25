ПВО сбила беспилотник ВСУ над Калужской областью

Киевский режим вновь пытался атаковать объекты на территории РФ. Средства ПВО сбили запущенный ВСУ беспилотник над Калужской областью.

«25 августа около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа. Аппарат был перехвачен над территорией Бабынинского района Калужской области», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале подтвердил срабатывание системы ПВО. По его словам, никто на территории региона не пострадал, ущерба для зданий и сооружений не было.

В ночь на 25 августа российская система ПВО сбила украинскую ракету С-200 над Калужской областью. Атака была предотвращена, никто не пострадал.

Калуга, Наталья Рязанова

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