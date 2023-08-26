российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 26 августа 2023, 10:53 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ПВО уничтожила украинский дрон над Белгородской областью

Украина предприняла очередную попытку ударить беспилотником по территории России. Атака провалилась, БПЛА самолетного типа сбит силами ПВО над Белгородской областью, сообщили российские военные.

Попытка атаки была пресечена в 09:00 мск. «Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Шебекинского района Белгородской области», – говорится в сообщении Минобороны России.

Ранее ведомство также сообщало о предотвращении атаки БПЛА по объектам на территории Москвы и Московской области. Дрон самолетного типа был сбит ПВО над территорией Истринского района Подмосковья.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,