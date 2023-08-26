Еще один украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о новой атаке беспилотников в регионе.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО», – написал глава области в Telegram.
По его данным, беспилотник сбит на подлете к областному центру. Информация о последствиях уничтожения БПЛА уточняется.
Минобороны России сегодня утром сообщило о сбитом беспилотнике над Шебекинским городским округом Белгородской области.
Белгород, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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