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Суббота, 26 августа 2023, 16:13 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Еще один украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Фото: Минобороны РФ

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о новой атаке беспилотников в регионе.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО», – написал глава области в Telegram.

По его данным, беспилотник сбит на подлете к областному центру. Информация о последствиях уничтожения БПЛА уточняется.

Минобороны России сегодня утром сообщило о сбитом беспилотнике над Шебекинским городским округом Белгородской области.

Белгород, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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