Два беспилотника ВСУ уничтожены в Брянской и Курской областях

Силы ПВО поразили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской и Курской областями, сообщило Минобороны России.

«27 августа в ночные и утренние часы киевским режимом были предприняты очередные попытки террористических атак по территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа», – сказано в сообщении.

Дежурная система противоздушной обороны уничтожила в полете два БПЛА над территорией Брянской и Курской областей, отметили в ведомстве.

До этого в субботу около 21:45 мск был сбит беспилотник ВСУ над Брянской областью. В тот же день в Белгородской области уничтожили два украинских дрона.

Москва, Наталья Петрова

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