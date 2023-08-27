Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Курске

Беспилотник в ночь на 27 августа врезался в многоэтажный жилой дом в Курске. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, на нескольких этажах выбиты стекла в окнах, никто не пострадал.

«По предварительной информации, ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на ул. Карла Маркса. На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на ул. Карла Маркса», – написал глава области в Telegram.

Он отметил, что пожара не произошло, никто из жителей не пострадал. На месте взрыва работали все оперативные службы.

«Ущерб сейчас оценивается, обязательно поможем в восстановлении испорченного имущества», – добавил Старовойт.

Ранее Минобороны России сообщало, что ночью в воскресенье, 27 августа, силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской и Курской областями.

Курск, Наталья Петрова

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