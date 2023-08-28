ПВО сбила над Люберцами летевший к Москве беспилотник

Ранним утром киевский режим атаковал Москву с помощью беспилотника. Российская система ПВО сбила аппарат над Люберецким районом, сообщили в Минобороны РФ.

«28 августа около 04:30 мск силами ПВО пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. БПЛА уничтожен в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области», – говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

«Предварительно пострадавших и разрушений нет», – написал глава города в телеграм-канале.

Ранним утром аэропорты Домодедово и Внуково, а также Жуковский приостановили работу ради безопасности гражданских самолетов. Позже работа воздушных гаваней была восстановлена в обычном режиме, передает ТАСС со ссылкой на авиационные службы. Около 46 авиарейсов были задержаны или отменены в столице за время, когда аэропорты не отправляли и не принимали самолеты.

26 августа Киев атаковал Москву беспилотником, но аппарат не долетел до цели: был сбит силами противовоздушной обороны.

Москва, Наталья Рязанова

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