Экс-сотрудник генконсульства США признался в сборе данных о СВО

Сотрудники ФСБ задержали бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова по подозрению в сборе данных. Подозреваемый признался, что искал для дипмиссии источники информации и данные о негативных событиях вокруг СВО и мобилизации.

«ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность информатора посольства США в Москве, бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке гражданина РФ Шонова Роберта Робертовича. Ему предъявлено обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством», – говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Шонов подтвердил, что сотрудничал с посольством США с сентября 2022 года, следует из видео допроса подозреваемого. Ему поставили задачу собирать «сведения негативного толка, искать протестные настроения» в связи со СВО, мобилизацией и президентскими выборами в 2024 году. Еще подозреваемого просили наладить для посольства связи с нужными контактами.

«Первый секретарь посольства США Дэвид Бернстайн ставил мне задачи по поиску лиц из числа журналистов, бизнесменов, политиков, которые были лояльны к США, и которых они могли использовать для сбора информации», – приводит слова Шонова «Интерфакс».

ФСБ подготовила повестки для дипломатов, которые ставили задачи подозреваемому. Всех вызовут на допрос по делу о сборе данных.

Ранее ФСБ совместно с ФСО России вскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, проведенную с использованием мобильных устройств фирмы Apple.

Москва, Наталья Рязанова

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