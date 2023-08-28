Россиянка пропала во время дайвинг-тура в Хургаде

Россиянка пропала во время глубоководного погружения около острова Гифтун в египетской Хургаде. Женщина опустилась ниже разрешенной глубины и не вернулась. Ее ищут спасатели и водолазы, пишет портал Almasryalyoum.

Женщина вместе с мужем участвовала в дайвинг-круизе для профессиональных дайверов. В команде было 27 человек, которые в течение 10 дней погружались в разных районах. 26 августа погружение проходило у острова Гифтун.

Супружеская пара превысила рекомендованную для профессиональных дайверов глубину в 90 метров. Мужчина почувствовал себя плохо и начал подниматься к поверхности, а женщина спустилась еще ниже. Она так и не вынырнула.

Команда спасателей и водолазов продолжает поиски. Эксперты предупредили, что на глубине более 110 метров из-за перенасыщения крови азотом женщине могло стать плохо. Она могла потерять ориентацию в пространстве и даже забыть, как подняться к поверхности.

Ранее россиянин пропал без вести во время купания на острове Бали. Большая волна накрыла трех туристов, двух удалось спасти, еще один числится пропавшим без вести.

Хургада, Наталья Рязанова

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