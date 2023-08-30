В Кремле заявили о расследовании гибели Пригожина строго внутри страны

Расследование гибели предпринимателя Евгения Пригожина будет проводиться Следственным комитетом без привлечения международных организаций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подтвердил, что одна из версий о причинах авиакатастрофы – «преднамеренное злодеяние».

«Поскольку еще нет выводов, то я не могу точно сформулировать. Но разные версии рассматриваются, и среди них есть версия, вы знаете, о чем идет речь, что это было преднамеренное злодеяние. Давайте дождемся результатов расследования», – сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что к расследованию не будут привлекать международные организации и компании, в том числе изготовителя самолета Embraer Legacy. По словам Пескова, с данной авиакатастрофой сложилась «совсем другая ситуация».

«Расследование ведется. Этим занимается Следственный комитет. И это именно наше российское расследование, поэтому в данном случае речь о каком-то международном аспекте идти не может», – сказал представитель Кремля.

Песков опроверг сообщения о том, что расследование будет засекречено.

Авиакатастрофа с самолетом Евгения Пригожина произошла вечером 23 августа в Тверской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Молекулярно-генетические экспертизы подтвердили личности всех 10 погибших и их соответствие списку в полетном листе.

Москва, Наталья Рязанова

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