Два украинских беспилотника атаковали Курчатов

Киевский режим атаковал Курскую область с помощью двух беспилотников. Дроны повредили жилой дом и административное здание в Курчатове, рассказал губернатора области Роман Старовойт.

«Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом. На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба», – говорится в телеграм-канале главы региона.

Накануне целью обстрела ВСУ стал Глушковский район области. В поселке Теткино зафиксировали пять прилетов.

«Осколками повреждены крыши, окна и фасады в четырех домовладениях. Пострадавших нет», – сообщил губернатор. Он заверил, что владельцы пострадавших домов получат необходимую помощь при ремонте.

В середине июля Курчатов уже становился целью для украинских беспилотников. Тогда аппарат рухнул на жилой дом, повредив фасад и окна. Никто из жильцов не пострадал.

Курчатов, Наталья Рязанова

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