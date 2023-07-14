В Курской области беспилотник упал на жилой дом

Беспилотник рухнул на жилой дом в Курчатове Курской области. Никто не пострадал, но здание повреждено, рассказал губернатор региона Роман Старовойт.
После падения дрон взорвался, и осколки повредили окна и фасад здания.
«Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. Никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были. Частичные повреждения получил многоквартирный дом», – написал Старовойт в своем телеграм-канале.
Телеграм-канал Shot уточнил, что взрывной волной выбило окна в восьми квартирах. Губернатор заверил, что владельцам поврежденного жилья помогут с восстановлением.
По данным телеграм-канала Mash, атаковавший Курчатов дрон был самодельный и двигался на реактивной тяге. Тайваньская турбина Kingtech K-210G внутри дрона была такой громкой, что некоторые приняли беспилотник за ракету. Очевидцы рассказали, что устройство врезалось в ель и поэтому рухнуло на дом.
Курчатов, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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