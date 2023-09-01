Летевший к Москве дрон ВСУ сбит рядом с Люберцами

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противоздушной обороны пресекла попытку беспилотника пролететь в столицу. Дрон сбит в районе подмосковных Люберец. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролет беспилотника к Москве. Предварительно, пострадавших и разрушений нет», – написал градоначальник в своем телеграм-канале. На месте работают экстренные службы, добавил он.

Позднее в Минобороны России подтвердили, что силами ПВО утром 1 сентября был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа над Люберецким районом Московской области.

Ранее в столичных аэропортах Внуково и Домодедово был объявлен план «Ковер», сообщают новостные телеграм-каналы. Его вводят при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Согласно данным «Яндекс.Расписание», 60 рейсов в этих аэропортах задержаны, еще 20 отменены.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали город Курчатов Курской области. Дроны повредили жилой дом и административное здание. В Курчатове находится Курская АЭС.

Москва, Наталья Петрова

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