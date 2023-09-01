«Ошибочно»: Старовойт уточнил число атаковавших Курчатов БПЛА

Губернатора Курской области Роман Старовойт уточнил, что город Курчатов был атакован только одним беспилотником. Аппарат ошибочно приняли за два БПЛА.

«Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно поврежден фасад. Пострадавших нет. Падение второго БПЛА не подтверждено – пролёт первого беспилотника был ошибочно принят за ещё один», – написал Старовойт в телеграм-канале.

Ранее губернатор рассказал о двух украинских дронах, атаковавших Курчатов. По его словам, один аппарат повредил жилой дом, а второй – административное здание.

Курчатов, Наталья Рязанова

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