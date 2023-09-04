Брянское село осталось без света после обстрела ВСУ

Село Подывотье в Брянской области попало под огонь с украинской стороны. Жители не пострадали, но нарушено энергоснабжение села, рассказал глава региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы обстреляли село Подывотье Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено административное здание, хозпостройка, нарушено энергоснабжение», – говорится в телеграм-канале губернатора.
Богомаз заверил, что оперативные и экстренные службы уже работают над ликвидацией последствий обстрела. Сроки восстановления энергоснабжения не уточняются.
Ранее во время обстрела ВСУ погибли жители поселка, пострадали пять человек, среди них дети.
Брянск, Наталья Рязанова
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