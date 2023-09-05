Обстрел ВСУ повредил ЛЭП и газопровод в белгородском селе

В селе Козинка Белгородской области насчитали восемь прилетов с украинской стороны. Под огонь артиллерии ВСУ попали жилые дома и коммуникации, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. В результате прилета восьми артиллерийских мин имеются серьезные повреждения в 11 частных домовладениях. Частично повреждены линии электро- и газоснабжения», – говорится в телеграм-канале главы региона.

Специальная комиссия уже обследует повреждения в местах попадания и оценивает причиненный ущерб. Аварийные бригады ждут отмашки Минобороны РФ, что территория безопасная, чтобы начать ремонт.

Белгородская область регулярно становится мишенью для ВСУ. 3 августа над регионом сбили беспилотник, отправленный киевским режимом.

Белгород, Наталья Рязанова

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