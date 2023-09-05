Еще одно белгородское село попало под обстрел ВСУ

Киевский режим снова атаковал приграничные территории Белгородской области. В результате повреждена ЛЭП в Краснояружском районе.

«Под обстрел ВСУ попала окраина села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи», – рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.

Он заверил, что аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела. На месте работают оперативные службы.

Ранее днем газовые и энергосети были повреждены в селе Козинка. В результате обстрела повреждены 11 жилых домов.

Белгород, Наталья Рязанова

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