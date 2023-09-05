Еще одно белгородское село попало под обстрел ВСУ

Киевский режим снова атаковал приграничные территории Белгородской области. В результате повреждена ЛЭП в Краснояружском районе.
«Под обстрел ВСУ попала окраина села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи», – рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.
Он заверил, что аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела. На месте работают оперативные службы.
Ранее днем газовые и энергосети были повреждены в селе Козинка. В результате обстрела повреждены 11 жилых домов.
Белгород, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube