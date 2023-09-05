Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Белгородской области

Мирный житель погиб в результате повторного обстрела украинскими войсками села Козинка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Еще один человек получил ранения.

По словам главы области, мужчина скончался от полученных ран на месте еще до приезда скорой помощи.

«Еще один человек ранен – женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер. Сейчас пострадавшая доставлена в центральную районную больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

ВСУ уже обстреливали село Козинка Грайворонского городского округа днем во вторник. В результате артиллерийского удара были повреждены 11 частных домов, автомобиль, а также газовые и энергосети.

Белгород, Наталья Петрова

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