Богомаз раскрыл подробности уничтожения украинского БПЛА

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заверил, что падение сбитого украинского беспилотника не причинило разрушений на территории региона.

По данным Минобороны РФ, около 23:30 мск киевский режим пытался атаковать территорию РФ с помощью беспилотника самолетного типа. Средства ПВО сбили аппарат над Брянской областью. Богомаз уточнил, что дрон упал в Навлинском районе.

«Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Накануне село Подывотье в Брянской области попало под огонь с украинской стороны. Жители не пострадали, но было нарушено энергоснабжение села.

Брянск, Наталья Рязанова

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