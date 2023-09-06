российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 6 сентября 2023, 07:56 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Богомаз раскрыл подробности уничтожения украинского БПЛА

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заверил, что падение сбитого украинского беспилотника не причинило разрушений на территории региона.

По данным Минобороны РФ, около 23:30 мск киевский режим пытался атаковать территорию РФ с помощью беспилотника самолетного типа. Средства ПВО сбили аппарат над Брянской областью. Богомаз уточнил, что дрон упал в Навлинском районе.

«Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Накануне село Подывотье в Брянской области попало под огонь с украинской стороны. Жители не пострадали, но было нарушено энергоснабжение села.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,