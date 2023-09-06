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Среда, 6 сентября 2023, 12:24 мск

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Два белгородских села остались без света после обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об аварийном отключении электричества в двух селах Краснояружского района. Во время обстрела с украинской стороны была повреждена линия электропередачи.

«ВСУ обстреляли окраину села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Вязовое и Илек-Пеньковка», – написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков заверил, что в ближайшее время аварийные бригады приступят к ремонту и электроснабжение поселений возобновиться.

Накануне ВСУ дважды обстреляли село Козинка. Во время второго обстрела погиб мирный житель, еще один был ранен.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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