Два белгородских села остались без света после обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об аварийном отключении электричества в двух селах Краснояружского района. Во время обстрела с украинской стороны была повреждена линия электропередачи.

«ВСУ обстреляли окраину села Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Вязовое и Илек-Пеньковка», – написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков заверил, что в ближайшее время аварийные бригады приступят к ремонту и электроснабжение поселений возобновиться.

Накануне ВСУ дважды обстреляли село Козинка. Во время второго обстрела погиб мирный житель, еще один был ранен.

Белгород, Наталья Рязанова

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