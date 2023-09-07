В Курской области девять человек отравились шаурмой

Роспотребнадзор начал проверку после отравления девяти человек шаурмой в Курской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В последнее время в городе Льгов девять человек обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Все пострадавшие посещали одно заведение общепита. По предварительной информации, все отравившиеся употребляли в пищу шаурму.

«Управлением Роспотребнадзора организован отбор клинического материала от больных и проб на объекте общепита с последующим направлением на исследование. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Курской области», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал «Новый День», в конце августа более 40 москвичей отравились шаурмой и курами-гриль из «Бистро-24» на севере столицы. В результате было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Курск, Зоя Осколкова

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