Более 40 москвичей отравились шаурмой из «Бистро-24»

В общей сложности более 40 москвичей отравились шаурмой и курами-гриль из «Бистро-24» на севере столицы. Как говорится в сообщении регионального главка Следственного комитета, фигуранты уголовного дела, возбужденного по «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), вину не признают.

В ведомстве уточнили, что проведено 9 обысков в местах реализации продуктов питания. Допрошено в качестве свидетелей более 25 человек. Назначен ряд экспертиз, в том числе по контролю и качества продукции. Управлением Роспотребнадзора по г. Москве после эпидемиологического обследования данной торговой точки выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства. Врачи выяснили, что находящаяся на хранении продукция (сырье, готовая продукция) обезличена, не имеет маркировки с указанием наименования продукции, изготовителя, даты изготовления, сроков годности, отсутствует товаросопроводительная документация.

В настоящее время в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны генеральный директор, его заместитель и сотрудник частной организации по производству мясной продукции, используемой для приготовления шаурмы в точке питания. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее были задержаны директор данной точки питания и владелец точки по продаже мясной продукции. Судом им уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса данные фигуранты вину не признали.

Москва, Светлана Антонова

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