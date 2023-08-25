Москвичи массово отравились шаурмой и курицей-гриль – Роспотребнадзор

Массовое отправление москвичей, которое стало поводом для возбуждения уголовного дела, произошло после приема в пищу шаурмы и кур-гриль из кафе «Бистро-24» на улице Софьи Ковалевской. Как сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора, на предприятии общепита выявлены грубейшие нарушения санитарных норм.

В частности, как выяснили специалисты ведомства, для приготовления продукции применялось сырье неизвестного производителя без маркировки на упаковке, а товаросопроводительная документация, позволяющая оценить его прослеживаемость, качество и безопасность для здоровья населения отсутствовала. В итоге было снято с реализации и забраковано более 180 кг обезличенной продукции.

Вместе с тем обработка сырья, изготовление полуфабрикатов и приготовление продукции (шаурма, куры гриль, пирожки с различными начинками в ассортименте) осуществлялись при отсутствии необходимых условий. «Имеется одна мойка, которая используется для обработки сырья, в том числе овощей, мытья посуды, инвентаря и рук персонала. С учетом ассортимента изготавливаемой продукции недостаточно холодильного оборудования, в наличии два бытовых холодильника, на раздаче наполнители для шаурмы хранятся без охлаждения», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Также специалисты ведомства выяснили, что к работе допущен персонал, не имеющий личных медицинских книжек и не прошедший медицинские осмотры и гигиеническое обучение. «Санитарное содержание предприятия крайне неудовлетворительное, не проводится своевременная влажная уборка и мытье с применением моющих и дезинфицирующих средств», – констатировали санитарные врачи.

В связи с грубыми нарушениями введен временный запрет деятельности кафе «Бистро-24» (ИП Акопов О.С.) по адресу: улица Софьи Ковалевской, д.2 – предприятие опечатано. Административные материалы направлены в Тимирязевский районный суд для принятия решения об административном приостановлении деятельности кафе.

Ранее сегодня Следственный комитет сообщил о возбуждении головного дела по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) после массового отравления москвичей. По данным ведомства, в настоящие время в стационаре находится 28 человек, где им отказывается медицинская помощь.

Прокуратура Северного административного округа координирует работу следственных органов и оперативных служб при расследования уголовного дела по факту отравления граждан в кафе быстрого питания на улице Софьи Ковалевской.

Москва, Светлана Антонова

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