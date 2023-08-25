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Пятница, 25 августа 2023, 14:30 мск

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Массовое отравление в Москве: почти три десятка человек оказались в больничном стационаре

В Москве возбуждено уголовное дело о массовом отравлении. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, пострадавшие – около трех десятков человек – употребили в пищу продукцию одной из точек быстрого питания на севере Москвы.

По данным ведомства, в период с 20 по 24 августа за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека. «Установлено, что данные лица употребили в пищу продукцию одной из точек быстрого питания, расположенной на севере Москвы. В настоящие время в стационаре находится 28 человек, где им отказывается медицинская помощь», – уточнили в Следственном комитете.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

«Следователями столичного СК совместно с сотрудниками Роспотребнадзора изучается служебная документация данного заведения. Назначаются необходимые экспертизы», – отметили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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