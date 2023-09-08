Отравившаяся шаурмой девушка скончалась в Курской области

В Курской области возбудили уголовное дело по факту гибели женщины после отравления шаурмой. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи установили, что 22-летняя жительница города Льгов приобрела шаурму в киоске на улице Гагарина. «После ее употребления девушка почувствовала себя плохо и вызвала бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила пострадавшую в районную больницу. В связи с ухудшением состояния девушку госпитализировали в областную больницу, где, несмотря на принятые врачами меры, она скончалась», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по п «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Ранее стало известно, что девять человек с симптомами отравления обратились за медицинской помощью в Льгове. Все пострадавшие посещали одно заведение общепита и употребляли в пищу шаурму.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению», – добавили в СКР.

Курск, Зоя Осколкова

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