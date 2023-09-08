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Пятница, 8 сентября 2023, 12:31 мск

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Белгородское село попало под огонь ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстреле региона с украинской стороны. В результате украинской атаки никто не пострадал.

«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Снарядом повреждена хозпостройка частного жилого домовладения», – говорится в телеграм-канале главы региона.

На месте происшествия уже работает комиссия по оценке ущерба. Специалисты обследуют повреждения.

Ранее в двух селах Краснояружского района белгородской области случились аварийные отключения электричества после обстрела ВСУ.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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