ВСУ второй раз за день обстреляли Новую Таволжанку

ВСУ второй раз за два часа обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заверил, что никто из жителей не пострадал.

«При повторном обстреле ВСУ села Новая Таволжанка осколками снаряда посечен фасад частного жилого домовладения. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба», – написал глава области в телеграм-канале.

Ранее днем при обстреле с украинской стороны была повреждена хозпостройка частного жилого домовладения. Пострадавших не было.

Белгород, Наталья Рязанова

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