Еще пять воронежцев заразились сибирской язвой

Врачи подтвердили сибирскую язву еще у пяти жителей Воронежской области. Диагноз еще у двух человек пока не подтвержден, сообщил департамент здравоохранения региона.

«В инфекционный центр при БСМП №8 госпитализированы семь человек. У пяти пациентов диагноз подтвержден лабораторно. У двух человек находится в стадии уточнения. Врачи оценивают состояние всех госпитализированных как средней степени тяжести», – цитирует сообщение «Интерфакс».

В департаменте подтвердили, что готовы к приему пациентов с сибирской язвой: лекарств и коек в инфекционном центре достаточно.

21 августа Роспотребнадзор сообщил о случае заражения сибирской язвой в Панинском районе Воронежской области. Инфекцию нашли в мясе, которое готовил на продажу местный житель. В районе ввели режим ЧС до 16 ноября.

7 сентября стало известно, что из села Лебединка Богучарского района семь человек с симптомами сибирской язвы отправили в больницу. Причиной заражения стала разделка туши зараженного животного.

Воронеж, Наталья Рязанова

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