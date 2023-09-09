Обстрелы ВСУ повредили ЛЭП в Брянском и Белгородских селах

Украинские боевики обстреляли приграничные села в Белгородской и Брянской областях РФ. Никто из мирных граждан не пострадал, но в трех селах нарушено энергоснабжение.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что под обстрел с украинской стороны попала окраина села Староселье Краснояружского района.
«Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты села Теребрено. Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», – говорится в телеграм-канале губернатора.
Также нарушено энергоснабжение в селе Зерново Суземского района Брянской области. Глава региона Александр Богомаз заверил, что пострадавших нет.
«Частично повреждены два жилых домовладения. В результате обстрела нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал губернатор в блоге.
Накануне белгородское село Новая Таволжанка дважды за сутки становилось мишенью для обстрелов с украинской стороны. Никто из жителей не пострадал, повреждены частный дом и хозпостройка. Всего за сутки в Белгородской области зарегистрировали 103 прилета в результате обстрелов ВСУ.
Белгород, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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