ПВО сбила украинский беспилотник над Брянщиной

Российская система ПВО сработала утром 10 сентября во время атаки беспилотника с украинской стороны. Аппарат сбит над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

«Около 08:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО летательный аппарат уничтожен в воздухе над Брянской областью», – говорится в сообщении.

Накануне ВСУ обстреляли село Зерново в Суземском районе Брянщины. Никто не пострадал, но было нарушено энергоснабжение в селе.

Брянск, Наталья Рязанова

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