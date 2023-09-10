Над Белгородской областью сбит украинский БПЛА

Киевский режим вновь пытался атаковать территорию России с помощью беспилотника. Российская система ПВО заметила и сбила аппарат над Белгородской областью.
«10 сентября около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. Средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении Минобороны РФ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинская атака не имела последствий: никто не пострадал.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Один из фрагментов упал в огород частного жилого домовладения. Все оперативные службы находятся на месте», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Накануне жители белгородских сел Староселье и Теребрено остались без света из-за обстрела с украинской стороны. В Краснояружском районе была повреждена линия электропередачи.
Белгород, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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