ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской областью

В ночь на 11 сентября киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотников. Оба дрона были сбиты над Белгородской областью.

«11 сентября около 01:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. Дежурными средствами ПВО два аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», – сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что сбитые беспилотники упали в Яковлевском городском округе. По его данным, ни пострадавших, ни разрушений нет.

«Сбито два БПЛА самолётного типа. Пострадавших нет. Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. На месте работают все оперативные службы», – написал губернатор в телеграм-канале.

Накануне днем киевский режим также пытался атаковать территорию России с помощью беспилотника, но аппарат был сбит российской системой ПВО. Обломки упали в огород одного из жителей, не причинив никаких разрушений.

Белгород, Наталья Рязанова

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