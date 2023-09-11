Пассажир рейса из Таиланда пытался выйти из летящего самолета

Пассажир самолета, направлявшегося из Таиланда в Россию, пытался открыть дверь в воздухе. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот». Воздушное судно совершало перелет из Бангкока в Москву длительностью около девяти часов.

В какой-то момент один из пассажиров покинул свое место и направился к выходу, проигнорировав бортпроводников, пытавшихся его остановить, но мужчине не удалось открыть люк аварийного выхода.

Члены экипажа были вынуждены применить к дебоширу спецсредства и привязать его к сиденью. В аэропорту Шереметьево его передали полицейским. Предположительно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Москва, Зоя Осколкова

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