Кореец попал в тюрьму за попытку открыть дверь самолета в небе

Жителя Южной Кореи приговорили к трем годам лишения свободы за то, что он пытался открыть дверь самолета во время полета. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

18-летний пассажир начал дебоширить во время перелета с острова Себу на Филиппинах в южнокорейский Инчхон. Юноша попытался открыть дверь самолета, тем самым подвергнув опасности 180 находящихся на борту людей.

Благодаря действиям бортпроводников, трагедии удалось избежать. Позже выяснилось, что парень был под воздействием наркотиков.

Окружной суд Инчхона приговорил дебошира к трем годам тюрьмы, а также обязал молодого человека пройти 40-часовую программу лечения от наркозависимости.

Сеул, Зоя Осколкова

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