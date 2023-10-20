Комбо: полицейские сняли двух дебоширов с одного рейса в Таиланд

Сотрудники полиции сняли двух дебоширов с самолета в аэропорту Хабаровска. Незнакомые друг с другом мужчина и женщина устроили экипажу проблемы еще до взлета, сообщили в управлении на транспорте МВД по ДФО.

Сразу два пассажира рейса Хабаровск-Бангкок решили отправиться в путешествие навеселе. 37-летний хабаровчанин сначала отказывался садиться на место, указанное в билете, потом устроил скандал с нецензурной бранью из-за требования пристегнуть ремень. 46-летняя жительница Якутии сидела в хвостовой части самолета, но была так пьяна, что сладить с ней не сумел даже супруг.

«Сотрудники транспортной полиции прибыли на борт и сопроводили правонарушителей в дежурную часть. В отношении мужчины и женщины составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, появления в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение законных требований командира воздушного судна», – пояснили в управлении.

Ранее пассажир самолета во время девятичасового перелета из Таиланда в Россию пытался открыть дверь в воздухе. Экипаж ему помешал, на земле мужчину передали полиции.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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