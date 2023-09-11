Над Белгородской областью сбили третий за день украинский дрон

В Белгородской области уничтожен третий за сутки украинский беспилотник. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Предварительно, никто не пострадал.

«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Минобороны России уточнило, что беспилотник был сбит около 13:00.

Напомним, в ночь на понедельник, 11 сентября, силы ПВО перехватили два украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

По данным местных властей, сбитые аппараты упали на территории Яковлевского городского округа. Обошлось без пострадавших.

Белгород, Наталья Петрова

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