Тело мужчины без головы нашли в парке на севере Москвы

В парковой зоне на севере Москвы местные жители нашли тело мужчины без головы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование преступления.

Обезглавленное тело мужчины было обнаружено рано утром в парке вблизи улицы Фестивальная. «На туловище, шее и голове мужчины обнаружены колото-резаные ранения», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Головинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело об убийстве, информирует столичное управление Следственного комитета России. На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины.

Москва, Наталья Петрова

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