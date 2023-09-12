Второе обезглавленное тело нашли на севере Москвы

На севере Москвы обнаружили второе обезглавленное тело мужчины. Об этом сообщают новостные телеграм-каналы. Труп без головы нашли в квартире жилого дома на улице Фестивальная. Прокуратура столицы и Следственный комитет позже подтвердила данную информацию.

Ранее сегодня надзорное ведомство сообщило об обнаружении обезглавленного тела мужчины в парке вблизи улицы Фестивальная.

«В квартире жилого дома на ул. Фестивальная обнаружено тело еще одного мужчины с признаками насильственной смерти», – говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что надзорное ведомство контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту убийства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений и причастные к ним лица, добавили в прокуратуре.

На месте преступлений работают следователи и криминалисты.

По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, головы убитых находились рядом с телами, у обеих жертв азиатская внешность.

Как сообщает телеграм-канал «112», погибший, чье тело без головы нашли в квартире на Фестивальной, оказался врачом-травматологом. Обезглавленного мертвого мужчину обнаружили родственница, приехавшая к нему домой после того, как тот перестал отвечать на звонки.

Москва, Наталья Петрова

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