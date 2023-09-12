Под Белгородом поврежден газопровод из-за обстрела ВСУ

Киевский режим вновь обстрелял Грайворонский городской округ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он заверил, что местные жители не пострадали.

«Под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Пострадавших нет», – говорится в телеграм-канале главы региона.

При обстреле выбило окна, осколками посекло крыши и фасады двух частных домов, но больших разрушений нет. Повреждены также газопровод и хозпостройки. Аварийные службы уже прибыли на место для ликвидации последствий.

Накануне над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника. Также ВСУ обстреляли четыре района и два городских округа за минувшие сутки.

Белгород, Наталья Рязанова

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