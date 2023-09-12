В австрийском зоопарке носорог убил сотрудницу

В Австрии сотрудница зоопарка получила смертельные травмы в результате нападения носорога. Еще один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканал OE24.
Трагедия произошла в зоопарке города Зальцбург. Утром 33-летняя сотрудница зашла в вольер к носорогу, чтобы нанести мазь для отпугивания насекомых. Животное проявило агрессию, в результате женщина погибла.
Кроме того, серьезные травмы получил 34-летний мужчина, который пытался отогнать разъяренного носорога. Пострадавшего госпитализировали в университетскую больницу Зальцбурга.
Администрация приняла решение о прекращении работы зоопарка до конца дня. Полиция проводит проверку.
Вена, Зоя Осколкова
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