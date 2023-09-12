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Вторник, 12 сентября 2023, 13:51 мск

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В австрийском зоопарке носорог убил сотрудницу

Фото: Pixabay

В Австрии сотрудница зоопарка получила смертельные травмы в результате нападения носорога. Еще один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканал OE24.

Трагедия произошла в зоопарке города Зальцбург. Утром 33-летняя сотрудница зашла в вольер к носорогу, чтобы нанести мазь для отпугивания насекомых. Животное проявило агрессию, в результате женщина погибла.

Кроме того, серьезные травмы получил 34-летний мужчина, который пытался отогнать разъяренного носорога. Пострадавшего госпитализировали в университетскую больницу Зальцбурга.

Администрация приняла решение о прекращении работы зоопарка до конца дня. Полиция проводит проверку.

Вена, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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