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Вторник, 12 сентября 2023, 16:28 мск

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ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Российская система ПВО предотвратила атаку киевского режима на территорию РФ. Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник.

По данным Минобороны РФ, отправленный ВСУ беспилотник был замечен около 13:30 мск 12 сентября.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении МО РФ.

Ранее днем Грайворонский городской округ попал под обстрел с украинской стороны. В результате повреждены два частных дома, газопровод, но никто не пострадал.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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