ПВО уничтожила дрон в Тверской области

Силы противоздушной обороны сегодня, 13 сентября, сбили беспилотник на территории Конаковского округа Тверской области. Об этом сообщили региональные власти.

«Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», – сказано в сообщении областного правительства. Губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им все необходимое содействие.

Ранее Минообороны России сообщило, что в ночь на 13 сентября Севастополь подвергся ракетной атаке ВСУ. Пострадали 24 человека, уточнил губернатор города Михаил Развозжаев.

Тверь, Наталья Петрова

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